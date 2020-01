Dresdner Musikfestspiele suchen Mitstreiter für die »Klingende Stadt«

Allgemein

Die Dresdner Musikfestspiele suchen neue Mitstreiter für die »Klingende Stadt«. Hobby-, Laien- und Profimusiker sowie Tanzensembles aller Sparten haben bei dem Mitmachprojekt am 7. Juni 2020 zum fünften Mal die Möglichkeit, einen eigenen Auftritt im Rahmen der Festspiele zu kreieren. Teilnehmen kann jeder, der es sich zutraut, ein kurzes musikalisches oder tänzerisches Programm vor Laufpublikum zu präsentieren. Nicht Perfektion, sondern das gemeinsame Musikerlebnis steht hier im Vordergrund. Musiziert wird zeitgleich an verschiedenen Plätzen in der gesamten Innenstadt – wie etwa dem Lichthof im Albertinum, im Zwinger, auf dem Neumarkt, in der QF-Passage oder im Verkehrsmuseum. Ziel ist es, Dresden einen Nachmittag lang zum Klingen zu bringen und die Stadt auch jenseits großer Konzertsäle von ihrer musikalischen Seite zu präsentieren.

Die »Klingende Stadt« hat sich seit 2016 zum Erfolgsprojekt bei den Dresdner Musikfestspielen entwickelt. Vom Chor bis zur Bigband, vom Gesangssolisten bis zum Akkordeonorchester haben in den vergangenen Jahren jeweils bis zu 1000 Teilnehmer in 50 Ensembles die Stadt einen Nachmittag lang zum Klingen gebracht. Für einige davon gehört das Mitmachprojekt der Dresdner Musikfestspiele seither schon fest zu ihrem jährlichen Konzertprogramm. Besucher und Bürger Dresdens können indes bei der »Klingenden Stadt« einen Nachmittag lang überall in der Innenstadt Musik erleben. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung für die »Klingende Stadt« bis 1. April 2020 per E-Mail an klingendestadt@musikfestspiele.com oder online per Anmeldeformular unter www.musikfestspiele.com/klingendestadt .

