Tief bestürzt gab die Semperoper heute den Tod ihres Ensemblemitglieds Aaron Pegram bekannt. Wie die Familie mitteilte, verstarb der hochgeschätzte Künstler und Kollege am gestrigen Sonntag in Dresden völlig unerwartet.

Foto: Annie Griffin

Seine Opernlaufbahn begann Aaron Pegram 2003 an der Orlando Opera. Später folgten Engagements unter anderem an der Houston Grand Opera, der Santa Fe Opera und der New York City Opera, bevor der US-amerikanische Tenor in der Spielzeit 2009/10 seine neue künstlerische Heimat als Ensemblemitglied an der Semperoper Dresden fand. Seitdem begeisterte er mit seiner einzigartigen Stimme, seiner mitreißenden Bühnenpräsenz und seinem charismatischen Esprit in nahezu fünfzig Produktionen und in über sechzig verschiedenen Rollen das Publikum, sowohl auf der großen Bühne der Semperoper als auch in der publikumsnahen Atmosphäre der Spielstätte Semper Zwei.

So vielfältig wie seine Rollen waren die Produktionen, in denen Aaron Pegram in fast siebzehn Spielzeiten sein außergewöhnlich breit gefächertes Talent in der Semperoper offenbarte. Zu den herausragenden Interpretationen im Repertoire seines Dresdner Bühnenschaffens zählen Partien wie Beppe in Pagliacci, die vier Diener in Les Contes d’Hoffmann/Hoffmanns Erzählungen, Brighella undder Tanzmeister in Ariadne auf Naxos, Valzacchi in Der Rosenkavalier, Elemer in Arabella, Jaquino in Fidelio, Don Basilio in Le nozze di Figaro, Conte d’Almaviva in Der Barbier von Sevilla, Steuermann in Der Fliegende Holländer, Heinrich der Schreiber in Tannhäuser, der Weiße Minister in Le Grand Macabre, Spoletta in Tosca, Remendado in Carmen, der Gottesnarr in Boris Godunow, der Radiosänger in The Great Gatsby und des Teufels Famulus in Schwanda, der Dudelsackpfeifer, um nur einige zu nennen. Beeindruckt haben auch seine Darbietungen auf Semper Zwei alsKibis in Reich und glücklich, Harlekin in Der Kaiser von Atlantis oder auch als Conférencier in Cabaret.

Zuletzt war Aaron Pegram als Truffaldino in Die Liebe zu den drei Orangen, Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail, Triquet in Eugen Onegin, Monostatos in Die Zauberflöte, Pong in Turandot und Goro in Madama Butterfly in der Semperoper zu erleben. Noch am vergangenen Freitagabend verkörperte der Tenor mit seinem unnachahmlichen Esprit den großen Filmkomiker Charlie Chaplin im künstlerischen Programm des SemperOpernballs vor einem Millionenpublikum live und im Fernsehen.

„Aaron Pegram war über viele Jahre ein Mitglied unseres Ensembles und unserer künstlerischen Familie. Mit seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit, seiner Bühnenintelligenz, seiner kollegialen Wärme und seinem feinen Humor hat er das Gesicht der Semperoper Dresden nachhaltig geprägt. Sein plötzlicher Tod macht uns fassungslos. Wir verlieren einen herausragenden Darsteller und Sänger sowie feinfühligen Kollegen, der uns allen sehr fehlen wird. Unser Mitgefühl ist bei Aarons Familie“, so die Intendantin der Sächsischen Staatsoper, Nora Schmid.

Die Kolleginnen und Kollegen der Semperoper Dresden gedenken in tiefer Trauer ihres Ensemblemitglieds Aaron Pegram und bewahren ihm ein ehrendes Andenken als Künstler und Freund.