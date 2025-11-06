Scroll Top

Gipfelstürmer greifen nach göttlicher Gnade

Von Martin Morgenstern Allgemein Features Rezensionen 06.11.2025
Mt. Everest, 2012 (Foto: Kimberly Casey. Quelle: Wikimedia Commons)

Da liegt er vor uns, der heilige Berg. Mount Everest. Der höchste Berg der Erde. Tibetisch wird er ཇོ་མོ་གླང་མ („Dscho mo lang ma“) genannt, „Mutter des Universums“. Höher geht es nicht für uns Menschen. Die Besteigung ist gefährlich. Es drohen plötzliche Wetterumschwünge, Blitzschlag, Erfrierungen, Höhenkrankheit, Abstürze, Geistesverwirrtheit (Sauerstoffmangel!), Lawinen. Derjenige, der den Gipfelsturm wagt, muss vorbei an den sterblichen Überresten derer, die gescheitert sind, die es nicht wieder heil hinunter in die Menschenwelt geschafft haben. Die, die den Aufstieg meisterten und auch glücklich wieder zurück sind von diesem Abenteuer, beschreiben die Ersteigung als lebensverändernd. Man spüre „den Wert des Lebens“ in solchen gefährlichen Situationen am Berg, beschrieb das Hans Kammerlander einmal.

Womit wir beim »Ring« wären. Auch er braucht geduldige, langwierige Vorbereitung. Gewöhnung an die Wagnersche Höhenluft. Wer die Regenbogen-Brücke zur Götterburg Walhall überschreiten will, muss seine Höhenangst bezwingen. Ob in Bayreuth, Dessau oder Dresden: wer sich einmal dem ganzen »Ring« ausgesetzt hat, stundenlang, tagelang, wird nie wieder derselbe sein.

Nun gibt es da auch diese kommerziellen »Scenic flights«. „Erleben Sie Luxus über den Wolken mit unserem Premium-Helikopter-Tourpaket zum Mount Everest“, tönt die Webseite; „atemberaubende Ausblicke, erstklassigen Service und unvergessliche Momente auf dem Dach der Welt“ versprechen die Anbieter. Bergsteiger können da nur leise mit dem Kopf schütteln. Was ist der unvergessliche Moment wert, wenn er nicht hart erarbeitet wurde?

Sicher, man fliegt an all den legendären Wegmarken des Aufstiegs vorbei. Tief unten im Tal schlängelt sich silbern der Rhein. Hinter der Nordflanke dräuen die Klüfte von Nibelheim. Hoch oben rückt Walhall ins Bild, schwebend über den Wolken, in einem Licht, das nicht von dieser Welt ist. Dort ruhen die Götter, geblendet von ihrem eigenen Glanz, während im Sonnenuntergang die glutrote Linie der Götterdämmerung aufflammt. Das alles erlebt der Fluggast aus der Vogelperspektive, das ganze gewaltige Ringmassiv, musikgeologisch geschichtet, von den Tälern der Intrigen bis zu den Gipfeln der Erlösung. Aber der grätzige Drachenatem erreicht ihn nicht, die bittere Kälte nicht und nicht das Schnauben und wilde Augenrollen der schwitzigen Pferde aus dem Walkürenfelsenstall. Kaum eingestiegen, kaum aufgestiegen, schwupp!, ist der Rundflug schon wieder vorbei. Leicht betäubt wankt man aus dem Konzertzimmer – war’s das jetzt? Erst mal einen doppelten Espresso.

»Ich habe Nein gesagt! Ich habe einen Versuch unternommen – und fand es grauenhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen jemand anderen fragen.« (Lorin Maazel auf die Bitte hin, den »Ring« zur sinfonischen Suite umzuschmieden)

Zu den Anbietern dieser Rundflüge nochmal. Hans von Bülow, Engelbert Humperdinck und Franz Liszt hießen die Pioniere der Klavierbearbeitungen, »Der Ritt der Walküren« (neben den Nachbargipfeln »Isolden’s Liebes-Tod« und »Charfreitags-Zauber«). Hermann Zumpe fertigte erste Orchesterbearbeitungen an („WAGNER, R.: Waldweben aus dem Musik-Drama Siegfried. Für Orchester zum Conzertvortag eingerichtet [von H. Zumpe]. Partitur. Mainz, Schott (PlattenNr. 22401) [1878].) Leopold Stokowski schuf sogenannte „Symphonische Synthesen“ der Werke. Und auf gutes Zureden von Wieland Wagner hin setzte sich Lorin Maazel am Ende doch hin und baute für die Berliner Philharmoniker vor knapp vierzig Jahren einen »Ring ohne Worte« zusammen.

Vorgestern feierte dieser siebzigminütige »Ring ohne Worte« in Berlin seine Wiederauferstehung unter der Reiseleitung von Teodor Currentzis. „Ein heikles Unterfangen“, bibberte der Kritiker des „Tagesspiegels“, Ulrich Amling. „Ohne menschliche Stimmen fehlt dieser tobenden Wagner-Welt jegliches Maß. Und plötzlich fühlt man sich dem abdankenden Gottvater Wotan nahe, der nur noch eines herabsehnt: das Ende…“ Und Felix Stephan von der „Berliner Morgenpost“ urteilte: „Currentzis’ Wagner hat einen eher geringen Wohlfühl-Faktor. Ihm geht es vielmehr darum, in die Extreme zu gehen und zu provozieren. Mal mit irrwitzigen Lautstärken wie in der „Schmiedemusik“, wo er die Ambosse höllisch kreischen lässt. Mal mit rockigen Beats und messerscharfen Rhythmen wie im „Walkürenritt“ (…) Currentzis scheint hier ein Wagner-Crossover im Sinn zu haben: einen martialischen Mix aus Spätromantik, Heavy Metal und Schostakowitsch.“

Dirigent und Arrangeur Daniele Gatti. Foto vom 3. Symphoniekonzert der Saison: Oliver Killig

Gediegener, geschmeidiger, aber ja, auch ein wenig sauerstoffärmer scheint mir Daniele Gatti in seiner eigenen sinfonischen Suite aus der »Götterdämmerung« zu Werke zu gehen. Aneinandergenäht sind hier „Morgendämmerung“, „Siegfrieds Rheinfahrt“, „Siegfrieds Tod“ und der Trauermarsch. Die Kombination mit Richard Strauss‘ »Heldenleben« klingt verführerisch. Der Dirigent hat dies vor drei Jahren in Genf schon einmal durchgespielt (bekannte Gesichter im Orchester!) und wiederholte die Konzertfolge letzte Woche in Dresden im 3. Sinfoniekonzert mit Yuki Manuela Janke am ersten Geigenpult. Gattis Lesart erinnerte mich indes an die Versprechungen von Blinkist, einer App für vielbeschäftigte Leute, die keine Zeit haben, aber doch belesen erscheinen wollen. Aber: Wollen wir Staatskapell-Hörer denn nicht gern selbst leiden, den Gipfel ohne Sauerstoff angehen? Sind wir doch im Klartraum schon hundertmal die Südroute gegangen, den steilen „Barenboim-Eisbruch“ auf 5400 Metern, haben den Solti-Talkessel durchquert und, von den Sherpas unterstützt, die vereiste Thielemann-Flanke gemeistert. Über den Janowski-Sattel geht es dann den Grat steil hinauf zum Solti-Südgipfel. Von dort aus sind es noch hundert Höhenmeter über Schnee, Eis und Geröll bis zum eigentlichen Gipfel.

Als Gruß aus dem Hellerauer in das Bayreuther Festspielhaus, das nächstes Jahr sein 150jähriges Jubiläum feiert, erklingt der Maazel’sche »Ring ohne Worte« übrigens im April 2026 auf Dresdens grünem Hügel (Dirigent: Dennis Russell Davies). Der Regisseur Achim Freyer wird dazu in Verbeugung vor dem legendären Licht-Bühnenbildner Adolphe Appia eine immersive Bühnen-Licht-Arbeit schaffen – wenn die sächsische Landeshauptstadt nicht vorher den Geldhahn zudreht.

Bei der aktuellen China-Tournee der Staatskapelle steht heute (in Nanjing) und am Sonntag (in Guangzhou) das »Heldenleben« auf den Notenständern. Nächstes Jahr erklingen in Madrid das Vorspiel zum dritten Akt und »Karfreitagszauber« aus »Parsifal« und Vorspiel und »Liebestod« aus »Tristan und Isolde« (20. Mai 2026). In Wien, Essen, Frankfurt und Paris ertönt dazu das Vorspiel zu den »Meistersingern von Nürnberg«.

Martin Morgenstern
Martin Morgenstern / Über den Autor
Dr. Martin Morgenstern, seit 2007 Chefredakteur von »Musik in Dresden«, lehrte an den Universitäten, Fach- und Musikhochschulen von Dresden, Halle/Saale-Wittenberg, Leipzig, Bremen, Eichstätt und Stuttgart und arbeitet freiberuflich als Kulturjournalist. Den bisherigen Höhepunkt seiner Konzertkarriere bildete ein Duett mit Bobby McFerrin in der Tonhalle Zürich. (Autorenfoto: anna.s.)
Mehr Beiträge von Martin Morgenstern

Verwandte Beiträge

Andere Welten

Saisoneröffnung bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden: Yuja Wang spielte Rachmaninow, Myung-Whun Chung dirigierte.

02 Sep. 2019
Auf dem Trockendock

Zur Spielplanpolitik der Intendanz von Peter Theiler gehört es, Regisseurinnen und Regisseuren die Möglichkeit zu geben, ein schon einige Jahre…

13 Mai 2022
Unschuld und Sühne

Die Neuinszenierung der Oper »Innocence« der finnischen Komponistin Kaija Saariaho (1952-2023) an der Semperoper bezaubert und verstört.

17 März 2025
Ein Idyll als Wille und Vorstellung

Die Dresdner Musikfestspiele pilgern derzeit durch Sachsen und begeisterten mit Konzerten in Graupa, Zwickau und Dippoldiswalde.

07 Apr. 2025
Ein Weltbürger feiert Geburtstag

In Warschau geboren, aufgewachsen im Rheinland, zu Hause in der ganzen Welt: Heute feiert Maestro Marek Janowski seinen 80. Geburtstag.

18 Feb. 2019
Mahler mit links, Mahler mit rechts

Ein Wochenende mit zwei Antrittskonzerten: Donald Runnicles ist designierter Chefdirigent der Philharmonie, Daniele Gatti Chefdirigent der Staatskapelle. Man könnte geradezu…

02 Sep. 2024
Wo bleibt die Neugier?

Die Staatskapelle Dresden stellte gestern mit ihrem neuen Chefdirigenten Daniele Gatti das Programm für die kommenden Saison vor. Gatti präsentiert sich vor…

04 Apr. 2024
Im Rausch der Preise

Das Jahrbuch der Zeitschrift »Opernwelt« wird stets sehnsüchtig erwartet, denn immer wieder werden darin die Besten der Besten gekürt, von…

01 Okt. 2025
Bangt dir?

Im 4. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Dresden konnten die Zuhörer erstmals dem Capell-Compositeur Aribert Reimann begegnen. Béla Bartóks Einakter „Herzog Blaubarts Burg“ war ein weiterer Höhepunkt des Konzerts.

11 Nov. 2019
Die Diskussion hat gerade erst begonnen

Die Mitteilung über eine Bundesförderung für ein neues Konzerthaus löst im Dresdner Stadtrat statt Freude Empörung aus.

26 Sep. 2024
„Als ich ein Jahr alt war, bin ich in Dresden angekommen. Abends war die Stadt verschwunden“

Capell-Compositeur Péter Eötvös gibt sich die Ehre: Ein großes Porträtkonzert in Hellerau und gleich darauf das Symphoniekonzert in der Semperoper. Ganz gewiss wird der Komponist, der gerade seinen 75. Geburtstag feierte, bei seinen jüngsten Besuchen in Dresden auch an seine schicksalhafte erste Begegnung mit der Stadt zurückgedacht haben.

09 Jan. 2019
„Wenn die Politiker ihn wollen, muss ich gehen“

In Salzburg dämmert ein Götterstreit herauf. Der Aufsichtsrat der Osterfestspiele hat Nikolaus Bachler zum neuen Intendanten ernannt – gegen den erklärten Wunsch von Christian Thielemann. Ob und wie lange das nach außen hin erfolgreiche Konstrukt Salzburg-Thielemann-Staatskapelle noch hält, ist unklar. Es stellt sich die Frage, warum der Aufsichtsrat es offenbar ohne Not preisgibt.

10 Nov. 2018
Ästhetisierung des Schmerzes

Am Sonntag erklang in der restlos ausverkauften Kreuzkirche das neue »Requiem A« von Sven Helbig.

10 Feb. 2025
Beethoven im Fokus – die neue Saison der Staatskapelle Dresden

Die Sächsische Staatskapelle Dresden stellte heute ihr Konzertprogramm für die Saison 2015/2016 vor. Im Mittelpunkt vieler Konzerte stehen Werke von Ludwig van Beethoven.

12 März 2015
Ohne Frack auf Tour

Am 17. Juni 2025 ist es wieder so weit: Die Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden wechseln für einen Abend auf…

16 Juni 2025