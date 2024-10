Neuer Chordirigent beim Kreuzchor

Foto: Beate Armbruster

Zum 1. Oktober 2024 tritt der gebürtige Weinsberger Sebastian Herrmann die Position des Chordirigenten beim Dresdner Kreuzchor an. Als rechte Hand des Kreuzkantors und dessen musikalischer Stellvertreter unterstützt er beim Kreuzchor zukünftig die Chorprobenarbeit und übernimmt die Leitung der Instrumental- und Gesangsabteilung. Herrmann folgt dabei auf Wolfgang Behrend, der nach sieben Jahren das Amt auf eigenen Wunsch abgibt, und wird im Rahmen der Kreuzchorvesper am 28. September 2024 offiziell vorgestellt.

„Mit großer Vorfreude blicke ich dem Beginn meiner Tätigkeit als Chordirigent des Dresdner Kreuzchores entgegen“, so Sebastian Herrmann. „Besonders freue ich mich auf die intensive musikalische Arbeit an der Seite von Kreuzkantor Martin Lehmann. Ich möchte die Kruzianer mit meiner Begeisterung für Vokalmusik aller Epochen anstecken und habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen der jungen Sänger, die im Kreuzchor Großartiges leisten.“

Sebastian Herrmann erhielt seine erste musikalische Ausbildung in seiner Heimatstadt Weinsberg und als Sänger im Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart. Nach dem Studium der Kirchenmusik in Tübingen, Gymnasiallehramt Musik in Stuttgart und einem Masterstudium im Fach Chordirigieren in Trossingen, sammelte Sebastian Herrmann Erfahrungen als Chorleiter und Sänger bei verschiedenen Ensembles. Er singt als Tenor im Kammerchor Stuttgart und assistierte beim Thomanerchor Leipzig. Im süddeutschen Raum leitete er zahlreiche Chöre und Vokalensembles. Darunter den Chor der Universität Hohenheim und das Waiblinger Vocalensemble. Weiterhin war er als Chorleiter an der Jungen Oper der Staatsoper Stuttgart tätig und betreute als Stimmbildner die Chöre des Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums. Als Dirigent arbeitete er u. a. mit dem Barockorchester L’arpa festante, dem Barockensemble il capriccio und dem Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart. Aktuell ist Sebastian Herrmann künstlerischer Leiter des von ihm gegründeten collegium vocale Stuttgart und des Kammerchors Oberaspach. Zudem engagiert er sich beim Deutschen Musikrat als Mitglied des Bundesfachausschuss Zukunftswerkstatt.

Kreuzchorvesper

Samstag, 28. September 2024, 17 Uhr

Kreuzkirche Dresden

Johann Sebastian Bach: Kantate »Man singet mit Freuden vom Sieg« BWV 149

sowie Werke von Wilfried Krätzschmar, Michael Lohr, Oskar Wermann und Felix Mendelssohn Bartholdy

Heidi Maria Taubert | Sopran

Marlen Herzog | Alt

Christopher Renz | Tenor

Johannes G. Schmidt | Bass

Dresdner Kreuzchor

Dresdner Barockorchester

Kreuzkantor Martin Lehmann | Leitung

Ulrich Heine | Orgel