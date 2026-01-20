Geburtstagskonzert von Wolfgang Hentrich

2026 feiert der Erste Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, Wolfgang Hentrich, zwei Jubiläen. Seit 1996 ist er in dieser Funktion beim Orchester, und Ende Januar feiert er seinen 60. Geburtstag (Foto: Oliver Killig aus dem Sinfoniekonzert der Dresdner Philharmonie am 25.12.2025 mit der Dirigentin Anna Handler und der Trompeterin Lucienne Renaudin Vary).

Am 25. Januar 2026 gibt Philharmonie-Konzertmeister Wolfgang Hentrich ein Konzert mit dem Philharmonischen Kammerorchester Dresden, das er seit 2002 leitet.

Wolfgang Hentrichs Tätigkeit reicht weit über sein Wirken als Konzertmeister der Philharmonie und Leiter der Kammerphilharmonie hinaus. 2004 übernahm er auch die Leitung des gerade neu gegründeten Orchesters des Fördervereins Dresdner Philharmonie e.V. Seit über zehn Jahren ist er Chefdirigent der Deutschen Streicherphilharmonie, einem in Deutschland einzigartigen Jugendorchester, das den Spitzennachwuchs aus deutschen Musikschulen fördert. Als Nachfolger von Milko Kersten leitet er seit 2022 den rührigen Alumni-Chor der Kreuzschule Chorus 116 und hat eine Professur an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden inne.

Zum Konzert:

Bachs Drittes Brandenburgisches Konzert ist voller Charme und virtuoser Leichtigkeit. Schnelle, verspielte Rhythmen und spannungsgeladene Wechsel zwischen den Streichern und dem Continuo sorgen für reinen Hörgenuss. Mit einem Klavierkonzert Nr. 9 in Es-Dur, auch bekannt als „Jeunehomme-Konzert“, zeigt Mozart seine Genialität im Umgang mit dem Klavier als Soloinstrument: Der erste Satz beginnt mit einem kraftvollen Dialog zwischen dem Orchester und dem Solisten, der den Ton für das ganze Konzert setzt. Besonders im zweiten Satz zeigt sich Mozarts Fähigkeit zur Melodieführung, während das Finale eine spritzige und lebhafte Atmosphäre schafft.



Zu diesen Höhepunkten des Barock und der Klassik tritt die Uraufführung eines kurzen Stücks des erst sechzehnjährigen Georgiers Tsotne Zedginidze, der in diesem Konzert des Philharmonischen Kammerorchesters auch als Solist am Klavier zu erleben ist.

(Text: PR Dresdner Philharmonie)

Kammerkonzert

SO 25. JAN 26 | 18.00 Uhr

Kulturpalast

Johann Sebastian Bach

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur



Wilhelm Friedemann Bach

Konzert e-Moll für Klavier, Streicher und Basso continuo



Tsotne Zedginidze

Ouvertüre für Streichorchester (Uraufführung)



Wolfgang Amadeus Mozart

Klavierkonzert Es-Dur „Jeunehomme“

Wolfgang Hentrich | Leitung

Tsotne Zedginidze | Klavier

Philharmonisches Kammerorchester Dresden