Ioannis Mandafounis leitet die Dresden Frankfurt Dance Company

Foto: Dominik Mentzos

»Liebe Mitmenschen,



ich freue mich sehr über die Chance und Herausforderung, die Künstlerische Leitung der Company zu übernehmen und bedanke mich bei der Findungskommission und dem Aufsichtsrat schon jetzt für Ihr Vertrauen. Es beginnt damit ein Abenteuer für uns alle. In den nächsten fünf Jahren werden wir intensiv daran arbeiten, unsere Leidenschaft für Tanz und Choreografie mit Ihnen zu teilen, in einen offenen Dialog mit dem Publikum zu treten und eng mit den Städten Dresden und Frankfurt zusammenzuarbeiten.

Natürlich wird es wie bei jedem Neuanfang zu Veränderungen kommen. Unsere Verantwortung als öffentliche Kulturinstitution in diesen historisch herausfordernden Zeiten ist es, die menschlichen Werten zu vertreten und zu leben, um uns in Richtung einer strahlenden Zukunft zu entwickeln. Dieser Ansatz wird die gesamte Arbeit der Company prägen. Seien Sie bereit, uns nicht nur im Theater zu treffen, sondern in jeder Ecke der Stadt. Wir werden Ihnen näher kommen als je zuvor und möchten Sie einladen, Tanz mit uns auf eine noch nie dagewesene, intime Weise zu erleben.

Ich sehe dieser Reise mit großer Begeisterung entgegen und freue mich darauf, sie mit den Teammitgliedern der Company gemeinsam anzutreten.«

Ioannis Mandafounis

Der Choreograf Ioannis Mandafounis wurde als Künstlerischer Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company berufen. Er wird das Amt zur Spielzeit 2023/24 zunächst für fünf Jahre antreten. Die Leitung der Company wird damit als Doppelspitze fortgeführt, bestehend aus Ioannis Mandafounis als Künstlerischem Direktor und Annika Glose als Kaufmännischer Direktorin.

Die einstimmige Berufung erfolgte durch den Aufsichtsrat in einem mehrstufigen Auswahlverfahren und auf Empfehlung einer hochrangig besetzten Findungskommission. Im Aufsichtsrat sind auch die vier öffentlichen Partner der Company – die Landeshauptstadt Dresden, die Stadt Frankfurt, der Freistaat Sachsen und das Land Hessen – vertreten und haben der Berufung somit bereits zugestimmt.

Jacopo Godani, der im Sommer 2023 nach acht Jahren die Company verlässt, wird 2022/23 seine letzte Spielzeit mit seinem Ensemble vorstellen. Die Dresden Frankfurt Dance Company wird erstmals wieder auf die große Bühne des Schauspiel Frankfurt zurückkehren und präsentiert dort mit Anthologie eine Auswahl an Kreationen von Godani sowie eine Neuproduktion der israelische Choreografin Saar Magal in Kooperation mit dem Schauspiel. Beide Produktionen werden im Anschluss in Dresden präsentiert. Im Frühjahr 2023 wird sich der Choreograf Jacopo Godani schließlich mit einer letzten großen Neuproduktion aus Dresden und Frankfurt verabschieden.

„Ich freue mich, dass es mit einer breit aufgestellten Struktur- und Findungskommission gelungen ist, eine neue künstlerische Leitung für die Company zu finden. Die Findungskommission konnte aus einer Vielzahl interessanter Bewerbungen auswählen. Ioannis Mandafounis hat mit seinem Konzept überzeugt, Tanz und Choreografie im Dialog mit der jeweiligen Stadtgesellschaft zu entwickeln. Damit ist eine hervorragende künstlerische Grundlage für die weitere Kooperation zwischen Dresden und Frankfurt am Main mit einer gemeinsamen Company geschaffen, die nicht zuletzt das Europäische Zentrum der Künste HELLERAU ab der Spielzeit 2023/24 in der Sparte Tanz neu bereichern wird.“, so Annekatrin Klepsch, Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden.

Ioannis Mandafounis wurde in Athen geboren und studierte Tanz am Pariser Konservatorium. Bevor es seine Laufbahn als freier Choreograf einschlug, war er Tänzer beim Ballett der Göteborg Opera, beim Nederlands Dans Theater II und bei The Forsythe Company. Bereits 2004 gründete er seine erste eigene Company als Kollektiv in Griechenland und begann so seine Tätigkeit als Choreograf. 2009 gründete er mit Fabrice Mazliah und May Zarhy das erfolgreiche Frankfurter Kollektiv mamaza. Zur gleichen Zeit leitete Ioannis Mandafounis seine eigene Company in der Schweiz und tourte weltweit.

Im Zuge seiner Laufbahn als Choreograf kreierte er Auftragswerke für eine Vielzahl internationaler Kompanien, darunter das Lyon Opera Ballet, das Grand Théâtre de Genève, Corpus form the Royal Danish Ballet, das Greek National Opera Ballet, das Nationaltheater in Athen, das Theater Junge Generation Dresden, Norrdans, das Gärtnerplatztheater in München und das Regionteater Väst. Darüber hinaus wurden seine Kreationen in vielen renommierten Theatern weltweit gezeigt.

Ioannis Mandafounis lebt und arbeitet derzeit in Genf. Er erhielt 2002 eine Auszeichnung vom Griechischen Kulturministerium und wurde 2015 mit dem Schweizer Kulturpreis in der Kategorie herausragender männlicher Tänzer ausgezeichnet. Basierend auf der von ihm entwickelten choreografischen Methodik, zeichnet sich Mandafounis Arbeit durch einen stark partizipatorischen Ansatz und eine ständige Suche nach innovativen Wegen aus, um das Publikum in seine Aufführungen einzubeziehen. Menschen eine ehrliche und tiefgreifende Erfahrung von Tanz zu bieten und ihnen diese Kunstform auf diesem Wege näher zu bringen ist der Motor seiner Kreativität.