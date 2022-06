Minna und Richard, wie sie in der Pferdekutsche in den Hof vor der barocken Fassade des Jagdschlosses Graupa vorfahren: ein attraktiver Auftakt war das für die Richard-Wagner-Spiele in ihrem Geburtsjahr 2013. Im aktuellen Jahrgang wenden sich die Wagner-Spiele Johann Gottlieb Naumann zu: Musiker und Komponist, geboren und gestorben in Dresden. Seine Karriere begann so: Im April 1764 hielt am Durchgang des Residenzschlosses eine ärmliche, aber resolute Frau die Kurfürstin Walpurga von Sachsen auf „[s]ie wage es hier, Ihrer Königl. Hoheit eine Bittschrift und ein Geschenk zu gleicher Zeit zu überreichen. Man wisse gar wohl, wieviel Musik die gnädige Kurfürstin selbst verstehe. Diese hier sey die Arbeit ihres Sohnes, der als ein armer ländlicher Bursche, vor sieben Jahren schon, nach Italien gegangen sey, ohne alle Unterstützung sich dort nun, Gott Lob, fortgeholfen und es so weit gebracht habe, dass schon große Meister und ein großer Theil von Venedig ihn lobten. Sie hoffe daher, es sey, was er hier gemacht hätte, doch wohl nicht unwerth, dass Ihre Königl. Hoheit wenigstens einen gnädigen Blick drauf würfen!“ (aus: »Des sächsischen Kapellmeisters Naumann’s Leben, in sprechenden Zügen dargestellt.« Dresden, Justus Naumann, 1841) Der junge Naumann hatte dann noch zur Probe eine Messe zu komponieren, mit der er überzeugte. Sein erstes Jahresgehalt als Hofkompositeur betrug 300 Taler.

Lassen Sie sich überraschen, was Johannes Gärtner mit seiner Produktion CERCA DIO zur Wiederentdeckung des zu Lebzeiten hochgerühmten Dresdner Komponisten überaus fantasievoll zusammenbaut und als multimediales Konzerttheater mit Kammerorchester, Gesang, Schauspiel und Videos auf die Sommerbühnen bringt.

Friedrich Gotthard Naumann: Johann Gottlieb Naumann, komponierend. 1780. Öl auf Leinwand; 99 x 79 cm. Städtische Galerie Dresden (Quelle: Wikimedia Commons)

DIE MUSIK BIN ICH

Johann Gottlieb Naumann

Johannes Gärtner – Buch, Produktion, Regie, Schauspiel

Thomas Stecher – Schauspiel

Stefanie Gygax – Sopran und Schauspiel

Cornelius Volke – Musikalische Leitung

Alexander Morawitz, Horst Faigle – Arrangements und Komposition

Kammerorchester CLANGKÖRPER

23., 24., 25. Juni 2022 – 20 Uhr Open Air, Jagdschloss Graupa

23/24. Juni 2022 – 19 Uhr – Einführung mit Musikbeispielen Dr. Vitus Froesch in den Kosmos Naumann im Wagner-Salon

Abendkasse 20 €, ermäßigt 12 €