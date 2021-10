Foto: Frank Höhler

Matthias Jung sitzt mir gegenüber und sieht erschöpft aus. Die abendliche Donnerstagsprobe ist vorbei, die litauische Chorassistentin Jurgita Česonytė sortiert noch ein paar Noten, nun noch ein paar Sätze zum bevorstehenden großen Jubiläumskonzert am Samstag in der Annenkirche. Normalerweise doch ein glanzvoller Moment, auf den der Knabenchor Dresden monatelang hingearbeitet hat und sich stolz auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten präsentiert, nicht?

Tja, Normalität ist noch nicht wieder eingekehrt in der Welt der Chöre. Wird es auch vielleicht nie mehr, sagt Matthias Jung. Der Knabenchor hat über die vergangenen anderthalb Jahre einige Chorsänger verloren, die auch nicht wieder in den Chor zurückkehren werden. Mit dem Nachwuchs sieht es auch gerade nicht optimal aus; es herrscht leichtes Übergewicht der Männerstimmen. Der Chor wird zu seinem großen Jubiläumskonzert nicht über diese Probleme hinwegsingen. Aber der Chorleiter versucht alles, um seinen Knaben und Männern die Rückkehr in ein erfülltes Singeleben zu erleichtern. Den Stimmbildungsunterricht, den Thomas Groß nun schon seit über zwanzig Jahren leitet, gibt es wieder: aller zwei Wochen werden die Sänger im Zweierunterricht geschult, üben Ansatz, Körperhaltung, Artikulation… Und sicher werden auch bald wieder jüngere Knaben nachrücken, neuen Elan mitbringen und die langen Monate des chorischen Schweigens langsam vergessen machen.

Das Programm ist jedenfalls bunt und wirklich verlockend: der Komponist Wolfram Buchenberg, vor allem in Chorkreisen bekannt, ist mit einer Uraufführung vertreten. Seinen fünfzehn Jahre alten »Wechselgesang« hat er auf Wunsch Jungs hin um einen neuen »Traumgesang« ergänzt; beide werden morgen in der Annenkirche erklingen. Daneben Bachs Kantate »Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!«, die ja – wir erinnern uns – eine Geburtstagskantate ist und also perfekt zum Anlass passt. Nicht vergessen werden soll, dass auch drei ehemalige Knabenchoristen ein Werk für den Nachmittag beisteuern. Auf der Bühne versammeln sich neben den ca. 65 Sängern die Batzdorfer Hofkapelle sowie Barbara Christina Steude (Sopran), Annekathrin Laabs (Alt), Alexander Schafft (Tenor) und Clemens Heidrich (Bass). Karten gibts online oder an der Abendkasse.