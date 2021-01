Rezensionen

Christoph Münch (*1963), seit Jahren angestellt bei der Dresden Marketing GmbH, ist leidenschaftlicher Konzert- und Operngänger, Sänger, sympathischer und kenntnisreicher Gesprächspartner zwischen Tür und Angel über alles, was entfernt nach Musik riecht. Nun hat der studierte Musikwissenschaftler, der auch Mitglied des Berufsverbandes Dresdner Gästeführer ist, einen Riesenschinken über die Musikstadt Dresden herausgebracht.

Christoph Münch, »DRESDEN – 500 Orte der Musik«.

Books on Demand, Norderstedt, ISBN 9783752670257 bzw. 9783752670271

Christoph Münch ist Beute-Dresdner. Geboren in Frankfurt/Main, sammelte er seine ersten musikalischen Erfahrungen in einem Knabenchor, studierte später in Heidelberg Musikwissenschaften, Germanistik und Geschichte. Und kam dann vor über fünfundzwanzig Jahren in die sächsische Landeshauptstadt, wo er seitdem hauptberuflich im Tourismusmarketing tätig ist. Im Kammerchor der Frauenkirche Dresden ist er nebenbei seit Jahren als Sänger ebenso zu hören wie auf den Brettern der Staatsoperette und den Landesbühnen.



Ob das Virusjahr 2020, in dem touristisch ja ungleich weniger los war als in den vergangenen Jahren, der Vollendung des Mammutwerks »Dresden – 500 Orte der Musik« vielleicht sogar förderlich war? In dem großformatigen, 624 (!) Seiten zählenden und von außen von Mathias Salomon wie eine dicke DIN-A4-Partitur gestalteten Band, der kurz vor Weihnachten in einem Book-on-Demand-Verlag herausgekommen ist, versammelt Münch ein lokales, durch zahlreiche Querverweise im Text verknüpftes musikalisches Dresden-Wiki.

In achtzehn umfangreichen Kapiteln sind die musikalischen Orte nach Stadtteilen geordnet aufgelistet – wobei dieses Buch als als eine schier bodenlose Fundgrube von Namen, Orten und Geschichten anzusehen ist. Im besten Fall schlägt man es wahllos auf, lässt sich somit per Zufall inspirieren oder blättert es gleich von vorn bis hinten durch und bleibt bei spannenden Themen hängen. Wer konkret nach Komponisten o.ä. sucht, ist verloren, ein brauchbares Stichwortverzeichnis fehlt nämlich. Wohl listet das Personenregister Namen wie Ludwig van Beethoven, Robert Schumann oder Carl Maria von Weber auf – aber zu denen sind dann jeweils mehrere Dutzend Seitenzahlen abgedruckt. Wo beginnen?

Und man stößt auch immer wieder auf Lücken im Register. Nur ein Beispiel: Natürlich erwähnt der Eintrag zur Messe Dresden Vonneguts »Schlachthof 5«. Dass die Musiktheaterproduktion gleichen Namens indes am 24. September 2020 ihre Uraufführung am Festspielhaus Hellerau feierte (s. ein ausführlicher Text auf Seite 479 des Buches), listet das Register unter „Vonnegut“ nicht auf. Wie man etwa auch nach Jacopo Godani, dem künstlerischen Direktor und Choreographen der Dresden Frankfurt Dance Company, oder der Künstlerischen Leiterin von „HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste“ (seit 2018 ohne das ‚Dresden‘ am Ende), Carena Schlewitt, vergeblich sucht. Vor allem ist bei der Riesenmühe des Unternehmens ärgerlich, dass am Ende offenbar keine Zeit mehr für ein achtsames Lektorat war. Bereits beim ersten Querlesen des schier unerschöpflichen Buches fallen zahlreiche kleinere und größere Fehler ins Auge. Um gleich in Hellerau zu bleiben: das Festspielhaus steht auf der Karl-Liebknecht-Str. 56, nicht 30. Von solch banalen Fehlern abgesehen, sind doch recht wichtige Namen verhunzt stehengeblieben; so ist etwa von „Émilie Jacques-Dalcroze“, „Kurz Vonnegut“, der SLUB-Musikreferentin „Katrin Bichler“, von „Carl-Maria von Weber“ oder den „Elb Meadows Ramblers“ die Rede.

Der Nachteil einer Book-on-Demand-Veröffentlichung: der Autor wird mit dem Lektorat oft alleine gelassen. Der Vorteil: kleinere Fehler können aufwandsarm korrigiert werden; es gibt ja keine riesigen gedruckten Auflagen (Abb. aus dem besprochenen Band)

Wie müssen wir uns die Entstehung dieses Buches denken? Sicherlich als ungeheure Fleißarbeit. Wahrscheinlich liegt ihr eine Art digitales Karteikarten-System zugrunde, zu dem über die letzten Jahre quasi nach Feierabend immer wieder neue Namen, Fakten, Abbildungen, Fotos (die meisten vom Autor selbst!), Jahresdaten und so manch amüsante Anekdote hinzukamen. Positiv daran ist, dass Münch bis zum letzten Tag vor der Veröffentlichung, also bis in den Dezember 2020 hinein, aktuelle Entwicklungen und Termine mit in das Buch aufgenommen hat (auch wenn einige Termine des Corona-Jahres 2020 wie etwa die Premiere der »Weißen Rose«, die ja dem zweiten Lockdown zum Opfer fiel, fehlerhaft aufgelistet sind).

Aber es tun sich auch immer wieder schmerzhaftere thematische Fehlstellen auf, die vielleicht den musikalischen Vorlieben des insgesamt unheimlich akribisch arbeitenden Autors geschuldet sind. Wäre es doch zum Beispiel gerade im Beethoven-Jahr im Eintrag des Linckeschen Bades (S. 439ff.) interessant gewesen zu erwähnen, dass Beethovens Lehrer Christian Gottlob Neefe „in den Jahren 1776 und 1777 in Dresden als Kapellmeister der Seylerschen Theatergesellschaft tätig gewesen [war], die in dem kleinen Theater „am Linckeschen Bade“ vor dem Schwarzen Tore in der Neustadt spielte. Neefe hatte in Dresden reiche Anerkennung gefunden. Selbst der Kurfürst war auf ihn aufmerksam geworden; er spielte seine Sonaten und erhielt später von Neefe dessen Klavierkonzert zugeeignet.“ (Quelle, S. 12f.)

Ich bin mir sicher, dass das Werk in den nächsten Wochen den Weg über die Buchhandlungen und das Internet zu seinen zahlreichen, sicherlich vorrangig Dresdner Lesern finden wird, obwohl die PR-Maschinerie des BoD-Verlags nicht ganz stotterfrei zu funktionieren scheint: wer nach „500 Orte der Musik Münch“ googelt, den liefert die Suchmaschine auf einer Seite des BoD-Buchshops ab, die nicht mehr existiert. Auch die Leseprobe zeigt der Verlag nicht korrekt an. Und auch andere Online-Buchhandlungen haben das Buch inzwischen schon nicht mehr gelistet. Ratsam erscheint, den Autor bei Interesse vielleicht direkt zu kontaktieren oder, wenn die Buchläden wieder öffnen, gemeinsam mit dem Buchhändler auf die Suche nach dem Werk mit der ISBN-Nummer 9783752670257 (bzw. 9783752670271 für die 99 € teure Hardcover-Ausgabe) zu gehen.

Dresden – 500 Orte der Musik

Christoph Münch



624 Seiten,

29,7 x 21 cm, Paperback



Erscheinungsdatum 14.12.2020



876 Schwarzweiß- Abbildungen, 18 farbige Kapitelfotos



ISBN: 9783752670257

Book on Demand Norderstedt



EUR 59,-

Premium-Ausgabe:

624 Seiten,

29,7 x 21 cm, fester Einband



Erscheinungsdatum 14.12.2020



894 Abbildungen, davon 130 farbig



ISBN: 9783752670271

Book on Demand Norderstedt



EUR 99,-

02.01.2021 ▪ Martin Morgenstern ▪ Rezensionen