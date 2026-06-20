Dresden meets America

Grafik: MiD

Das Palo Alto Chamber Orchestra aus Kalifornien zu Gast beim Werkstattorchester Dresden – gemeinsames Konzert in der Martin-Luther-Kirche am 26. Juni

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen erinnern derzeit an ein Duett, in dem die Partner nicht immer derselben Melodie folgen. Das Werkstattorchester Dresden, eines der größten Laienorchester der Stadt und an die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden angegliedert, möchte am 26. Juni in der Martin-Luther-Kirche ein Zeichen für den freundschaftlichen Dialog setzen: Auf seine Einladung hin ist das Palo Alto Chamber Orchestra (PACO) aus Kalifornien zu Gast und wird gemeinsam mit den Dresdner Musikerinnen und Musikern ein abwechslungsreiches Konzert gestalten.

Im Gepäck hat das PACO neben bekannten Werken von Dvořák und Bartók auch Kompositionen zeitgenössischer amerikanischer Komponistinnen und Komponisten: die »Elegy« von David Conte sowie »Strum« von Jessie Montgomery. Das Werkstattorchester präsentiert anlässlich des 200. Todestages Werke von Carl Maria von Weber: die Ouvertüre zu »Peter Schmoll«, den 1. Satz des Klarinettenkonzerts f-Moll sowie das Concertino für Horn.

Am 4. Juli im Konzertsaal der Musikhochschule und am 11. Juli in der Lukaskirche gibt es erneut die Gelegenheit, das Werkstattorchester zu erleben. Neben den Werken Webers öffnet sich ebenfalls der Blick nach Amerika – mit der Suite Nr. 2 op. 48 des amerikanischen Komponisten Edward MacDowell.



Joschua Lettermann