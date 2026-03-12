Tausende Töne: 45 Jahre Jazzclub Tonne

Sex Mob gratuliert… (Foto: Greg Aiello)

Jubiläumswochenende unter Tage mit Steven Bernstein, Baby Sommer und weiteren »historischen« Persönlichkeiten

Feste feiern, wie sie fallen: Auf dem Weg zum halben Jahrhundert darf auch ein unrundes Nicht-Jubiläum zum Anlass genommen werden, die eigene Geschichte klangvoll zu beleuchten. Der Dresdner Jazzclub Tonne öffnete vor genau 45 Jahren seine Pforten für die Freunde der improvisierten Musik. Am 13. März 1981 gab es das Eröffnungskonzert unter Tage, nämlich im Keller des oberirdisch damals noch kriegszerstörten Kurländer Palais. Nach diversen Streif- und Umzügen durch andere Veranstaltungsorte ist der auf die 1977 im seinerzeitigen Kulturbund gegründete IG Jazz zurückgehende Jazzclub wieder an seinen Ursprungsort zurückgekehrt und begeht seien Geburtstag prominent besetzt ein ganzes Wochenende lang.

Den Auftakt dazu setzt am heutigen Donnerstag die US-amerikanische Band Sex Mob, die bereits vor 25 Jahren im Tonne-Ausweichquartier auf dem Waldschlösschen-Areal zu Gast gewesen ist. Dass Jazz ein veritables Lebenselixier ist, dürfte nicht nur allen Liebhaberinnen und Liebhabers dieses Genres bestens bekannt sein. Sex-Mob-Trompeter wird diese Lebensweisheit mitsamt seiner Band nun erneut unter Beweis stellen.

Schlagzeug-Legende trifft Tasten-Guru

Tags drauf – wohl jenen, die sich rechtzeitig Karten für diesen Konzert-Höhepunkt zu sichern vermochten – geben sich die nur und ausschließlich wohlmeinend als »Urgesteine« des ungezügelten Jazz zu bezeichnenden Heroen Günter Baby Sommer und Ulrich Uli Gumpert die Tonne-Klinke in die Hand. Schlagzeug-Legende trifft Tasten-Guru, was könnte es Aufregenderes geben? Erwartungsgemäß ein längst ausverkauftes Geburtstagskonzert, man hätte es wohl auch zwei- oder dreimal ansetzen können – und das, obwohl (oder weil?) Baby Sommer längst der gewiss am häufigsten in der Tonne trommelnde Künstler ist.

Den Reigen beschließen am Samstag die Virtuosen Manu Delago und Max ZT mit einem Duo-Abend, der Hang und Hackbrett aufeinandertreffen lässt. Die beiden Grammy-Nominierten touren mit ihrem noch ganz frischen Album »Deuce« und verbinden Austro-Jazz mit Hammered Dulcimer in virtuosester Form.

Herzlichen Glückwunsch dem Jazzclub Tonne, ihren unermüdlichen Machern, den ewig jung bleibenden Musikerinnen und Musikern sowie dem sich stets verjüngenden Publikum!