10. APPLAUS-Award für die Tonne

Preise gibt es nicht im Abo. Auszeichnungen und andere Anerkennungen muss man sich erwerben. Dennoch hat der Dresdner Jazzclub Tonne nun schon zum zehnten Mal den begehrten APPLAUS-Award erhalten. Der amtierende Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Preise jüngst in München vergeben. Von 480 Spielstätten und Konzertreihen, die sich bundesweit hierfür beworben hatten, wurden insgesamt 88 Einrichtungen in drei Kategorien prämiiert. Die Dresdner Tonne zählt erneut zu den zwanzig Preisträgern in der höchsten Kategorie für ein »kulturell herausragendes Livemusikprogramm«. Geschäftsführer Steffen Wilde und Mandy Rosenstiel nahmen sie Ehrung in München entgegen und wissen sich in allerbester Gesellschaft, denn bislang haben lediglich das Dortmunder Domizil sowie der Jazzclub Unterfahrt in München den APPLAUS-Award so oft erhalten.

Foto: M.M.

Die beiden umtriebigen Veranstalter bedankten sich denn auch umgehend sowohl bei der neunköpfigen Jury, die aus Musikerinnen und Musikern sowie anderen Persönlichkeiten der Musik- und Livebranche bestand, als auch bei sämtlichen Künstlerinnen, Künstlern und Ensembles, die mit ihren Tonne-Konzerten für niveauvolle Unterhaltung gesorgt haben. Der größte Dank allerdings müsse dem treuen Publikum gezollt werden, das die Konzertstätte im Keller am Tzschirnerplatz regelmäßig füllt und dort für jazzige Stimmung sorgt.

Unter www.jazzclubtonne.de finden sich auch für die verbleibenden Wochen des zu Ende gehenden Jahres herausragende Konzertangebote, die womöglich jetzt schon den Grundstein für einen elften APPLAUS legen könnten.