Fotoeindrücke von der 2024er Ausgabe der „Ohne-Frack-Tour“: Oliver Killig

Am 17. Juni 2025 ist es wieder so weit: Die Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden wechseln für einen Abend auf die andere Elbseite in die quirlige Neustadt. Statt in Frack oder Anzug wird in legerer Freizeitkleidung gespielt – mit viel Herzblut und großer Spielfreude.

Seit 2016 heißt es »Ohne Frack auf Tour«: In ungezwungener Atmosphäre und bei freiem Eintritt musizieren verschiedenste Kammerensembles der Staatskapelle in Bars und Kneipen der Dresdner Neustadt. Dabei erklingt Musik aus unterschiedlichen Genres und Jahrhunderten. Ob Schlagwerk-Duo, Fagott-Quintett oder Streicherensemble – die Formationen sind ebenso vielfältig wie Werkauswahl selbst. Auch ein Überraschungsgast ist dabei: Mezzosopranistin Stephanie Atanasov wird in »Grubers Welt« zu erleben sein.

Jedes Programm wird ab 19 bzw. 19.30 Uhr im Stundenrhythmus dreimal hintereinander gespielt. Zwischen den Sets besteht für das Publikum die Möglichkeit, die Lokale zu wechseln, um je nach Lust und Laune verschiedene Programme mitzuerleben.

Die Spielorte liegen alle dicht beieinander. Das Gebiet des kleinen Festivals erstreckt sich von der »Groove Station« im Norden bis zum »Bottoms up« im Süden, und von der »Lila Soße« im Osten bis zu »Katy’s Garage« im Westen.

Foto: Oliver Killig

GROOVE STATION 19:30 | 20:30 | 21:30

SCHUNKELN IM 11-ACHTEL-TAKT: OUR KIND OF VOLKSMUSIK

Werke von Gillespie, Gumpelzhaimer und Séjourné

Christian Langer und Simon Etzold

CAFÉ ECKSTEIN 19:30 | 20:30 | 21:30

TANGENTE QUATTRO-ESSENTIALS

Werke von Glass, Marsalis, Morricone, Piazzolla, Ljova

Anja Krauss, Robert Lis, Christina Hanspach, Ulrich Rüger

WOHNZIMMER 19:30 | 20:30 | 21:30

TANGO-TECHNO-CANTO

Werke von Piazzolla, Connesson, Mozart

Sabine Kittel , Moritz Pettke, Holger Miersch

BOTTOMS UP 19:30 | 20:30 | 21:30

CELLOQUARTETT

Schlager, Polka, Tango und noch mehr – alles geht!

Catarina Koppitz, Friedwart Christian Dittmann,

Jörg Hassenrück, Titus Maack

COMBO-BAR 19:30 | 20:30 | 21:30

FAGOTTERIA

»Mouse and friends«

Joachim Hans, Thomas Eberhardt, Philipp Zeller,

Mariana Suoto, Hannes Schirlitz

THALIA 19:30 | 20:30 | 21:30

SPIELT !

Werke von Machado, Ravel, Schostakowitsch, Piazzolla

Florian Mayer und Astrid von Brück

LILA SOSSE 19:30 | 20:30 | 21:30

VIOL(A)MOUR

Tangos und mehr

Florian Richter, Anya Dambeck, Michael Horwath,

Marie-Annick Caron

KATHY’S GARAGE 19:00 | 20:00 | 21:00

KAPELLE IM WALD

GRUBERS WELT 19:30 | 20:30 | 21:30

STREICHBAR

»Johann Strauß 200« Walzer, Polkas und mehr zum Jubiläum

Susanne Branny, Mechthild von Ryssel, Stephan Pätzold,

Simon Kalbhenn, Helmut Branny

BLUMENAU 19:00 | 20:00 | 21:00

KAPELLQUINTETT

Werke von Ravel, Ibert und Lefebvre

Bernhard Kury, Volker Hanemann, Christian Dollfuß,

Felix Amrhein, Julius Rönnebeck

Der Eintritt ist frei.

Alle Informationen und Texte: Staatskapelle Dresden