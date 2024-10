Das Sonntagskonzert wird live gestreamt.

Es ist jetzt 羹ber zwanzig Jahre her, dass die Dresdner Sinfoniker im Staatsschauspiel Dresden ein Werk auff羹hrten, das eigentlich f羹r Menschen nicht spielbar ist. Die 罈Studies for Player Piano竄 stammten von dem Komponisten Conlon Nancarrow, und die Musiker verzweifelten schier ob der rhythmischen Komplexit瓣t des Orchester-Arrangements. Intendant Markus Rindt erinnert sich, dass einer der Musiker zum Dirigenten sagte: „Du dirigierst hier einen Dreivierteltakt, ich habe aber ein ganz anderes Tempo!“ Worauf der Dirigent schulterzuckend zur羹ckgab: „Ich bin nun mal ein Mensch“

Warum sich in diesem Fall nicht einfach von einer Maschine helfen lassen?, dachte Markus Rindt damals. Er nahm zu den VW-Ingenieuren der Gl瓣sernen Manufaktur Kontakt auf, aber Wolfsburg fand seine Idee zu obskur, und Rindts Plan vom dirigierenden Roboter verschwand in der Schublade. Bis ihn vor zwei Jahren ein Infineon-Mitarbeiter mit dem Informatikprofessor Frank Fitzek von der Robotikabteilung der TU Dresden bekannt machte.

Diesen Industrierobotern bringen Markus Rindt und die TU Dresden nun seit einigen Monaten das Dirigieren bei. Er steht dabei vor mehreren Herausforderungen: Roboter k繹nnen zwar sehr pr瓣zise Bewegungen ausf羹hren aber beim Dirigieren ist es ja nicht damit getan, einen Taktstock in einem bestimmten Zeitraum von Punkt A nach B nach C zu bringen und dann zur羹ck nach A. Ein Orchester guckt sich ja von einem menschlichen Maestro und seinen flieenden Bewegungen, dem ausgestellten Ellbogen und den H瓣nden, die weich die Luft 羹berm Dirigentenpult streicheln, viel mehr ab: Artikulationsdetails, dynamische Entwicklungen. Von der Mimik des Dirigenten gar nicht erst zu reden, von seinem stechenden Blick in die Bratschengruppe oder seinem seligen L瓣cheln beim Hornsolo. All das kann f羹r das klangliche Endergebnis eminent wichtig sein.

Dieser sympathische Roboterkollege namens Spot kann nicht dirigieren, 羹bergab allerdings letzte Woche im Festspielhaus Hellerau pflichtbewusst den F繹rderbescheid der Osts瓣chsischen Sparkasse Dresden an Markus Rindt (Foto: M.M.)

Zumindest die Armbewegungen hat Rindt f羹r das aktuelle Projekt, die 罈Robotersinfonie竄, m繹glichst genau abzubilden versucht, indem er mit drei verschiedenen Robotern minuti繹s Bewegungen ihres Dirigier-„Arms“ im Raum einstudierte. Das Festhalten am Dirigierstab ist f羹r den Intendanten der Zauber an diesem Projekt: er hat bei allen technischen Fragen gr繹ere kulturhistorische Fragen um die Funktion des Dirigenten f羹r das Orchester im Blick. „Wir wollen ja den Menschen nicht ersetzen“, argumentiert er. „Aber eine Erfindung dieser Art geht immer mit einer Repertoire-Erweiterung einher. Bei der Erfindung des Synthesizers hat es eine Explosion der Klangm繹glichkeiten gegeben. Wir erweitern nun das Universum der Rhythmik, k繹nnen neue, polythythmische Werke kreieren, die ein Mensch nicht dirigieren k繹nnte. Die Innovationskraft in diesem Prozess wird aber immer beim Menschen bleiben. Wir schaffen uns nicht ab!“

Die gr繹te Herausforderung des Projekts, gibt Markus Rindt zu: „Die Musiker m羹ssen es schaffen, die Bewegungen der dirigierenden Roboter m繹glichst exakt in Klang umzusetzen, ohne dass die Roboter auf die erklingende Musik reagieren k繹nnen. Die h繹ren ja nichts! Die Maschinen geben stur wieder, was ich ihnen gezeigt habe. F羹r die Musiker ist das eine Riesen-Herausforderung. Wenn man als Spieler mal etwas schneller oder langsamer ist, f瓣ngt das ein menschlicher Dirigent problemlos wieder ein das tun unsere Roboter aber nicht“

Mit diesem kniffligen Technik-Balanceakt feiern die Dresdner Sinfoniker, die ja schon seit ihrer Gr羹ndung ungew繹hnlichen, teils skurrilen Orchesterprojekten widmen, das Jubil瓣um ihres 25-j瓣hrigen Bestehens. Die ROBOTERSINFONIE er繹ffnet zeitgleich die HYBRID Biennale 2024, das 罈Festival f羹r digitale Kunst竄 im Festspielhaus Hellerau. Dessen Programmleiter Moritz Lobeck hat f羹r die aktuelle Ausgabe den Schwerpunkt auf Klangkunstprojekte gelegt. „Mich interessiert der Klang der Gegenwart“, sagt Lobeck, „interaktive Prozesse und dieser gef瓣hrliche Aspekt, die Problematik der Verwechslung: ist das noch Mensch oder schon Technik? Wir sind froh 羹ber diesen aufsehenerregenden Festivalbeginn mit den Dresdner Sinfonikern und auch im weiteren Festivalprogramm werden Maschinen eine wichtige Rolle spielen.“

ROBOTERSINFONIE

Dresdner Sinfoniker

(Menschlicher) Dirigent: Magnus Loddgard

Werke von Markus Lehmann-Horn, Konstantia Gourzi und Wieland Reissmann

Maschinendirigenten: drei kollaborative Roboter dirigieren Werke von Wieland Reissmann, John Williams und Andreas Gundlach

Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr

Sonntag, 13. Oktober, 15 Uhr

Groer Saal des Festspielhauses Hellerau

Tickets (29/19 )

Eine Textversion des Artikels ist in den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Wir danken dem Verlag f羹r die freundliche Genehmigung, ihn hier abdrucken zu d羹rfen.