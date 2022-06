Foto: Kai Bienert

„Die meisten unserer Instrumentalstudierenden arbeiten auf eine Karriere im Orchester hin, wobei im Studium eher die solistischen Qualitäten im Vordergrund stehen. Durch die jährliche stattfindende Zusammenarbeit mit Dresdner Orchestern lernen die Studierenden, die Herausforderungen des Orchesterspiels kennen“, so Wolfgang Hentrich, Professor für Violine an der Dresdner Musikhochschule und erster Konzertmeister der Dresdner Philharmonie im Vorfeld der beiden Sommerkonzerte des Hochschulsinfonieorchesters gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester Dresden.



Den beiden Konzerten am 12. und 13. Juni 2022 unter dem Motto „Gemeinsame Schwingungen“ gingen seit Ende Mai mehrere gemeinsame Proben voraus. Dabei haben nicht nur die Studierenden von den Erfahrungen der Orchestermusiker profitiert, sondern auch umgekehrt: „Viel Erfahrung kann auch dazu führen, dass die Neugierde auf bestimmte Dinge fehlt. Meine Orchesterkolleginnen und -kollegen und ich profitieren sehr vom unverbrauchten und erfrischenden Blick der Studierenden auf die Musik. Der Kontakt und die Erinnerung an das eigene Studentenleben sind sehr beflügelnd“, so Hentrich, der die beiden Konzerte dirigieren wird. Auf dem Programm stehen zwei Spätwerke von Richard Strauss – Oboenkonzert und Duo-Concertino sowie die Streicherserenade op.22 von Antonín Dvořák.



Sommerkonzert des Hochschulsinfonieorchesters – Gemeinsame Schwingungen

12.06.22 Sonntag 11:00

13.06.22 Montag 19:3o

Konzertsaal der Hochschule für Musik



Richard Strauss: Duett-Concertino F-Dur für Klarinette, Fagott und Orchester AV 147 (TrV 293)

Richard Strauss: Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur AV 144 (TrV 292)

Antonín Dvořák: Serenade E-Dur für Streichorchester op. 22



Seonghyeon Park/Klarinette

Ian Sysoev/Fagott

Nao Hatsumi, Hyunae Lim/Oboe



Hochschulsinfonieorchester

Philharmonisches Kammerorchester Dresden

Leitung: Prof. Wolfgang Hentrich