Micha, mein Micha!

Martin Morgenstern / Über den Autor

Dr. Martin Morgenstern, seit 2007 Chefredakteur von »Musik in Dresden«, lehrte an den Universitäten, Fach- und Musikhochschulen von Dresden, Halle/Saale-Wittenberg, Leipzig, Bremen, Eichstätt und Stuttgart und arbeitet freiberuflich als Kulturjournalist. Den bisherigen Höhepunkt seiner Konzertkarriere bildete ein Duett mit Bobby McFerrin in der Tonhalle Zürich.