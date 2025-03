Hermes Helfricht neuer Chef der Elbland Philharmonie

Foto: Neda Navaee

„Musik ist mehr als Klang – sie ist Emotion, Verbindung und Ausdruck unserer Zeit.“ Mit diesen Worten beschreibt Hermes Helfricht, der neue Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen, seine künstlerische Vision.

Am Montag fand im Kulturraumsekretariat die Unterzeichnung seines Vertrages mit Landrat Ralf Hänsel, dem Vorsitzenden des Kulturkonvents, und Carola Gotthardt, Geschäftsführerin der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH, statt. Am 1. August 2025 tritt der Dirigent offiziell sein Amt an und wird ab der Spielzeit 2025/26 für fünf Jahre die künstlerische Leitung des Orchesters übernehmen.

Helfricht erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Dresdner Kreuzchor. Sein künstlerisches Repertoire reicht von der Klassik bis zur zeitgenössischen Musik. Besonders seine Fähigkeit, traditionelle Werke mit neuen Akzenten zu bereichern, verspricht eine spannende künstlerische Entwicklung der Elbland Philharmonie Sachsen.

Der junge Dirigent hat bereits mit vielen europäischen Orchestern zusammengearbeitet und gastiert an renommierten Opernhäusern. Seine Opernproduktionen umfassen Werke wie Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Fidelio, Carmen, Tannhäuser und La Bohème. Für seine Arbeit wurde er mit internationalen Dirigentenpreisen ausgezeichnet, darunter der OPER! AWARD 2023.

(v.l.n.r) Hermes Helfricht, Landrat Ralf Hänsel, Carola Gotthard (Geschäftsführerin Elbland Philharmonie Sachsen GmbH), Thomas Herm (Leiter Marketing/Konzertplanung Elbland Philharmonie Sachsen), Katharina Pohl (Pressearbeit und Kommunikation Elbland Philharmonie Sachsen), Sara Engelmann (Kulturreferentin der Stadt Meißen), Mitglieder des Orchestervorstandes Sandra Bohrig und Zofia Konieczna. Foto: Claudia Hübschmann

In seiner ersten Spielzeit als Chefdirigent wird Hermes Helfricht insgesamt 21 Konzerte dirigieren. Den Auftakt bildet ein Open-Air-Doppelkonzert: am 3. August 2025 »Von Herrschern und Zauberern« auf dem Crassoberg in Meißen und am 17. August »Von Herrschern und Zauberern« auf der Felsenbühne Rathen.

(PR)