Akustische Ökologie

Illustration: M.M.

Außergewöhnliche Klänge eines frisch gegründeten Ensembles zum Jahresschluss

Endlich mal eine Botschaft zum Jahresende, die weder geheuchelt noch bloßes Lippenbekenntnis ist: Mit »akustischer Ökologie« soll am 29. Dezember in einem freien Jahresabschlusskonzert für den aufrechten Gang ins Neue Jahr eingestimmt werden.



Just dieses Ziel verfolgt ein frisch gegründetes Ensemble namens »The Kesh Group Experience«, das mit origineller Instrumentierung und, wie es in der Selbstdarstellung heißt, „fremdartigen Artikulationsbemühungen“ bereits in jüngster Vergangenheit „ein überwältigendes Übermaß an Sympathie und Resonanz erfahren“ durfte. Auf die Bandpremiere im Mai folgten Auftritte an diversen Plätzen und Festivals, unter anderem zur »Karierten Katze« von Holger John mit reichlich Genrevielfalt hinterm Japanischen Palais. Begegnungen mit anderen Künsten gab es nicht zuletzt auch im Kunstzentrum Torhaus Wehlen; die Mitwirkenden resümieren „denkwürdige Auftritte“ für sich. Sogar erste Mitschnitte und Online-Verbreitung kann »The Kesh Group Experience« für sich verbuchen.

Den letzten Akt im Gründungsjahr 2024 soll es nun im Dresdner New Moon geben, auf dass Tenor-Saxophonist Christian Budde mitsamt singendem, klingendem Ensemble wohltuend aufspielen kann. Das Kanun, eine mediterrane Kastenzither, wird von Anita Richter bedient, Dirk Großer wirkt an Tablas, Konakol und Kalimba mit, Kai Schmerschneider übt sich an Hang, Gitarre sowie im Gesang, Lieblings-Buchhändler und selbsternannter Klangökologe Jörg Stübing stiftet an Shrutibox, Mundharmonikas, Kalimba, Percussion und weiteren tönenden Materialien einen kleinen Kosmos der Klänge, Michael Wieting bringt Fretless-Akustik-Bass, Soundscapes und Electronics ins Spiel.

Gut eineinhalb Stunden lang soll musiziert werden, einschließlich Pausen zwecks „Getränkeversorgung im maßvollen Umfang“ nebst ein klein wenig zum Beißen. Was gesondert betont wird: „Das waagerechte Lagern des Publikums auf mitgebrachten Liegeutensilien verstärkt die transformative Kraft der Musik und kann ausdrücklich empfohlen werden – Besenreinheit garantiert. Ton- und Filmaufzeichnungen sind erlaubt und erwünscht.“

Wenn das keine Einladung ist?! Zumal ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich diese so unterschiedlichen Instrumente diverser Kulturkreise und Epochen „nicht nur nicht bekämpfen, sondern vielmehr produktiv ergänzen“ – ein Konzertereignis, das „der weihnachtlichen Botschaft von Hoffnung und Frieden, Liebe und Vergebung schon sehr nah“ kommen dürfte.

The Kesh Group Experience – »New Moon«

Freies Konzert zum Jahreswechsel

Sonntag, 29. Dezember 2024, 19 Uhr

Christian Budde – Tenor-Saxophon

Dirk Großer – Tablas, Konakol, Kalimba

Kai Schmerschneider – Hang, Gitarre, Gesang

Jörg Stübing – Shrutibox, Mundharmonikas, Kalimba, Percussion u.a.

Michael Wieting – Fretless-Akustik-Bass, Soundscapes, Electronics

Anita Richter – Kanun